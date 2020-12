INTIMISSIMI VESTE LE IT GIRL PIU’ SEGUITE CON I CAPI DELLA CAPSULE NATALIZIA

Chiara Ferragni per Intimissimi, foto stampa

Romantico, sensuale, cozy lover: Il Natale Intimissimi 2020 veste tutte le donne esaudendo i diversi gusti e desideri e valorizzando la bellezza di tutte.

La collezione Intimissimi, in occasione delle festività di fine anno, spazia dalla corsetteria e lingerie in pizzo, ai pigiami con taglio maschile in seta, o alle varianti più comfy, fino alle maglie in lana e seta e ultralight with cashmere.

Un’ampia proposta di capi che accompagneranno le feste al femminile in tutti i momenti della giornata.

Nella corsetteria il rosso viene abbinato al tono Ivory, metafora cromatica delle feste.

I pizzi sono lavorati con dettagli tono su tono o a contrasto, impreziositi da laccetti, incroci e fiocchi in raso.

Non manca l’eleganza del nero con una capsule la cui principale caratteristica sono gli accessori ricercati e sensuali. Le nuove versatili fibre della maglieria Intimissimi, da best seller basico, vengono riviste in chiave elegante, aggiungendo alla collezione tre varianti colore lurex perfette per vestire i momenti di festa.

Non manca la proposta dedicata ai momenti di coccole casalinghe: pigiami e vestaglie calde e confortevoli, ma anche nella variante in seta profilata in pizzo.

Tante le IT GIRL, amiche del brand, che hanno indossato, e condiviso, i best seller della collezione Intimissimi dedicata al Natale. Con le sue molteplici proposte Intimissimi è riuscito a vestire e valorizzare la bellezza e la naturalezza di donne molto diverse tra loro per attitude e fisicità, facendole sentire perfettamente a proprio agio anche sotto l’obiettivo spesso critico del mondo social.