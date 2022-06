#TogetherandProud. Celebra l’inclusione con un mazzo di fiori, un messaggio d’amore e di pace da regalare e regalarsi. Per il Pride Month, dall’ 8 giugno al 3 luglio, Interflora – azienda leader nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo – dedica ai valori positivi di “pride and love” un bouquet a tinte arcobaleno.

Un insieme armonico e brillante di Eryngium a grappolo, margherite arancio, rose rosse, limonio blu, solidago giallo, crisantemi uniflora verdi e gigli del Perù viola che, insieme, riprendono i colori della bandiera LGBTQIA+, con la possibilità di scegliere tra tre misure: Small, Medium e Large.

Una dichiarazione fleury, uno statement che è un abbraccio profumato alla diversity; non solo per i colori simbolo che sprigionano i fiori, ma anche perché il 10% del ricavato di ogni prodotto sarà devoluto all’Arcigay, la principale associazione LGBTQI+ Italiana senza scopo di lucro. Un aiuto concreto per sostenere le cause promosse dall’ente, supportando i diritti della comunità e superare tutti gli stereotipi legati al genere.

Tutti valori nei quali Interflora crede profondamente, e per questo agisce attraverso il suo linguaggio, quello dei fiori, e al suo servizio di consegna velocissimo e puntuale che rende questa realtà di flower delivery da oltre 100 anni portatore affidabile e veloce di gioia e positività.