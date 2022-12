L’imprenditrice e celebrity di successo Chiara Ferragni ha sfoggiato i primi look a tema festivo della stagione, e il tocco finale porta la firma inconfondibile di Calzedonia.

La tuta collant, novità del brand, è diventata in breve tempo il capo iconico della collezione Special Edition, anche grazie all’outfit elegante proposto da Chiara: fantasia a fiori in pizzo pregiato con shorts e crop-top neri, uno stile ricercato impreziosito dall’effetto di trasparenze che donano il giusto tocco di sensualità per un appuntamento speciale.

Un look più casual, maglione a righe e gonna nera, impreziosito dai collant velati con pois glitterati argento, anch’essi della capsule Special Edition, che donano luminosità all’outfit, indossato in occasione della cena di Natale con il suo team.