Nei prossimi giorni potremo assistere nelle sale cinematografiche al sequel Nella tana dei lupi 2- Pantera del regista Christian Gudegast.

A distanza di sette anni dall’uscita del primo film, gli attori principali sono gli stessi: Big Nick (Gerard Butler) e Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.), ossia lo sceriffo e la talpa doppiogiochista.

Il resto del cast è diverso, in questa nuova pellicola possiamo annoverare anche una partecipazione italiana, Salvatore Esposito che interpreta Slavko, che per tutti noi è l’interprete di Gomorra.

Il film riprende da dove si era concluso il primo capitolo, ma a parte qualche piccolo richiamo al precedente, non importante, per fortuna non serve aver visto il precedente. In questo capitolo l’azione si svolge in Europa, Big Nick lasciata la sua giurisdizione di Los Angeles, solo senza squadra e negli affetti, la sua vita sentimentale è definitivamente chiusa, senza un mandato ufficiale, è sulle tracce di Donnie che gli aveva rifilato in ultimo un bello scherzo ed era sparito. Sulle sue tracce lo ritrova, si potrebbe pensare che gli presentI il conto invece gli propone un’offerta che non può rifiutare. Iniziano una collaborazione e in un susseguirsi di azioni e colpi di scena che anche se possono ipotizzare un finale scontato non vi è delusione.

E‘ un film d’azione che ha già in cantiere il terzo capitolo. Scorre abbastanza fluido alternando azione, thrilling psicologico, ironia, ogni ruolo è ben interpretato rendendolo un piacevole mix.