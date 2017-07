Miss Roma, due giorni in riva al lago

Si terrà sabato 15 luglio alle ore 21.30 in piazza IV Novembre a Bracciano, l’elezione di Miss Roma 2017, prima finale regionale del 78° concorso nazionale Miss Italia.

La scelta della località lacustre è stata possibile grazie alla nascita della Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha incluso nel nuovo ente pubblico il comune di Bracciano, come già avvenuto lo scorso anno per Castel Gandolfo.

La manifestazione si svolgerà nell’arco di due giorni e sarà aperta domani, venerdì 14 luglio, alle ore 12.30 nell’Aula Consiliare del Comune dal Sindaco Armando Tondinelli.

A seguire, alle ore 18, si terrà un corteo automobilistico con le concorrenti in gara, che saranno poi presentate alla cittadinanza in piazza Mazzini la sera alle ore 22.

La finale – organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso per il Lazio – è ospitata all’interno della manifestazione “Bracciano è di moda” e patrocinata dal Comune di Bracciano. Presenterà la serata l’ormai affiatatissima coppia composta da Margherita Praticò e Stefano Raucci.

Ospiti d’onore la Miss Italia in carica Rachele Risaliti, la “patron” del concorso Patrizia Mirigliani e Nadia Nefzi, Miss Roma 2016 che passerà la sua corona alla nuova eletta. In giuria, presieduta dalla Miss Italia 2015 Alice Sabatini, l’attrice Florinda Bolkan(che incoronerà la vincitrice), l’imprenditrice Anna Chigi, la stilista Maria Celli, il cestista della Virtus Roma Gabriele Benetti, il giornalista RAI Amedeo Goria, la conduttrice TV Sara De Santis, la Miss Roma 1984 Gea Ursino, il fotografo delle celebritiesFabrizio Di Blasio e lo chef Bruno Brunori. Sarà inoltre presente Costanza Nisi, modella di Bracciano che vinse nel 2013 il titolo di Miss Roma, prima di diventare Miss Lazio.

Venti le concorrenti che si contenderanno lo storico titolo:

Lucrezia Romana Antonelli, Gessica Bettarelli, Jessica Bucci, Giulia Capocelli, Claudia Caraglia, Veronica Cicerchia, Jessica Di Iorio, Martina Di Maria, Roberta Di Re, Giulia Ferretti, Federica Francia, Alessandra Giancola, Francesca Luna, Maria Malandrucco, Flavia Panfili, Elisa Pepe Sciarria, Angelica Preziosi, Sara Rhodio, Barbara Storoni, Giulia Talia.

Concorrenti selezionate attraverso un apposito casting tra le candidate che siano nate o residenti a Roma o in un comune della provincia di Roma, requisito imposto dal vigente regolamento del Concorso.

Le ragazze sfileranno in passerella in differenti quadri coreografici, dalla moda mare di Giada Marina alle creazioni di Alta Moda Sposa e Cerimonia della stilista Maria Celli per Celli Centro Sposi.