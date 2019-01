FIELMANN SCEGLIE LO CHEF ALESSANDRO BORGHESE COME AMBASSADOR IN ITALIA

Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, ha scelto lo Chef Alessandro Borghese come testimonial della sua nuova campagna. Il progetto di comunicazione si svilupperà attorno al concetto Occhiali da 10. Il popolare chef e conduttore tv sarà protagonista di una campagna multicanale.

Il video di campagna si apre con Alessandro Borghese che effettua l’esame della vista. La tecnologia avanzata di Fielmann viene ironicamente sostituita da una tavola ottometrica a tema food. Un ottico specializzato offre una consulenza a Chef Borghese, fino alla scelta dei nuovi occhiali Fielmann. Il video si chiude con il payoff Fielmann. Occhiali da 10, un voto molto ambito nei programmi televisivi di Chef Borghese.

Occhiali da 10 enfatizza i 4 asset di Fielmann: stile, prezzo, qualità, servizio. L’adv crea un legame con i celebri criteri di valutazione dello Chef.

Un menu per tutti i gusti. In ogni filiale Fielmann, sono disponibili più di 2.000 modelli di occhiali, della collezione Fielmann Tariffa zero, della nuova collezione Made in Italy, e dei più grandi marchi.

In ogni filiale Fielmann, sono disponibili più di 2.000 modelli di occhiali, della collezione Fielmann Tariffa zero, della nuova collezione Made in Italy, e dei più grandi marchi. La ciliegina sulla torta è il prezzo. Fielmann offre i grandi marchi e occhiali di design al miglior prezzo garantito. Se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto. La collezione Fielmann parte da 25,00€ per occhiali, lenti di alta qualità e consulenza professionale inclusi.

Fielmann offre i grandi marchi e occhiali di design al miglior prezzo garantito. Se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto. La collezione Fielmann parte da 25,00€ per occhiali, lenti di alta qualità e consulenza professionale inclusi. Il piatto forte è l’atmosfera. Fielmann è la “location” perfetta in cui affidarsi a

ottici specializzati, capaci di trovare una soluzione su misura per tutti. Per Fielmann niente è più importante della soddisfazione dei clienti. E se non sei soddisfatto dei tuoi nuovi occhiali, li restituisci e Fielmann te li cambia o te li rimborsa. In qualsiasi momento.

La ricetta perfetta per i tuoi occhi. Un team di ottici specializzati è a disposizione per un controllo della vista approfondito. Viene eseguito con le tecnologie più avanzate, senza prenotare un appuntamento.

“Avere un testimonial è una grande novità per Fielmann. Abbiamo scelto Alessandro Borghese perché incarna i principi del nostro marchio. Anche Alessandro Borghese mette sempre la felicità dei suoi ospiti al primo posto. Nella nuova campagna pubblicitaria Alessandro Borghese è un cliente che ha scelto Fielmann come ottico di fiducia. Siamo sicuri che i valori di Chef Borghese, uniti alla nostra filosofia, ci accompagneranno nell’espansione in Italia”, spiega Ivo Andreatta, country manager Fielmann Italia.

“Voglio compiacere chi viene a trovarmi nel mio ristorante, voglio far felici i miei ospiti. Gli occhiali sono la mia passione più grande, insieme a cucina e musica. Mi piace cambiare e sperimentare con nuove forme e stili. Considero gli occhiali un mio simbolo distintivo. Per questo la collaborazione con Fielmann è del tutto spontanea e autentica, in linea con la mia personalità”, racconta Alessandro Borghese.