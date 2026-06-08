Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya ha ricevuto il titolo di Grand Officier della Légion d’honneur presso il Ministero della Cultura della Repubblica Francese, a Parigi.

L’onorificenza è stata conferita da S.E. Catherine Pégard, Ministro della Cultura della Repubblica Francese.

Erano inoltre presenti S.E. Anutin Charnvirakul, Primo Ministro, S.E. Sihasak Phuangketkeow, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, S.E. Ekniti Nitithanprapas, Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze, S.E. Sabida Thaised, Ministra della Cultura, e S.E. Jean-Claude Poimboeuf, Ambasciatore della Repubblica Francese in Thailandia.

Il Ministro della Cultura della Repubblica Francese ha pronunciato un discorso elogiando Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya per il Suo operato, rendendo omaggio al Suo prestigioso ruolo di personalità dotata di eccezionali capacità e dedizione, grazie alle Sue preziose missioni che hanno contribuito a promuovere la cultura francese e l’Art de vivre, nonché la duratura amicizia con la Francia.

Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya ha risposto con gratitudine, sottolineando il Suo apprezzamento per l’ospitalità, le arti e la cultura francesi, in particolare nei settori tessile e del design, strettamente legati al Suo lavoro. Sua Altezza Reale ha parlato del valore, della bellezza e dell’unicità culturale della Francia, collegandoli alla conservazione del patrimonio culturale, alla promozione delle belle arti, allo sviluppo culturale e alla crescita delle industrie creative in Thailandia, ambiti che ha sempre considerato prioritari.