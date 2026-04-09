In prima serata il 17 e 24 Aprile prossimi RaiTre trasmetterà Vespucci, il viaggio più lungo.

Un viaggio epico intorno al mondo, a bordo della nave più bella mai costruita. Tra tradizione e scoperta, giovani allievi si formano mentre Amerigo Vespucci solca gli oceani come ambasciatore dell’Italia nel mondo insieme al Villaggio Italia, mini expo pluriennale itinerante che ha affiancato l’iconico veliero per raccontare le eccellenze del Paese. Due puntate per vivere il progetto “Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia”, salire a bordo di un mito, esplorare il suo cuore pulsante e riscoprire cosa significa portare l’Italia oltre i suoi confini attraverso un’impresa senza precedenti.

“Raccontare il Vespucci è semplice e complicato allo stesso tempo”, ha dichiarato il regista Flavio Maspes.

“Per coglierne appieno lo spirito, la narrazione è stata affidata principalmente ai protagonisti. Il comandante, gli ufficiali, i nocchieri, ad ogni nuova operazione ne spiegano la funzione, la tecnica e la storia -ha proseguito- mentre gli allievi ufficiali condividono le loro emozioni per un’avventura che resterà impressa per sempre nella loro memoria. La voce fuori campo invece è stata utilizzata per puntellare i luoghi visitati dall’equipaggio e raccontarne la storia”.

La presentazione è avvenuta oggi 9 Aprile al Circolo ufficiali della Marina Militare, con l’Ammiraglio di Squadra Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto a fare gli onori di casa.