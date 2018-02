A Drop for Mali – Una goccia per il Mali

Alessandra Benetatos, venuta a conoscenza di questa realtà, ha deciso di mettere a disposizione il suo Concept Store in Via San Maurilio 19, per un cocktail dedicato durante il quale sono state messe in vendita anche diversi pezzi di bigiotteria etnica maliana: coloratissimi e interamente realizzati a mano. Gli invitati hanno indossato gli avvolgenti abbracci Adima – Made in Presence: quattordici creazioni rappresentative di un momento unico vissuto con l’acqua. Foulard avvolgenti, che sfiorano anche i due metri, in seta di organza e charmeuse purissima e lavorati in Italia.