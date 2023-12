Dal 6 Dicembre in tutte le sale cinematografiche arriva “Improvvisamente a Natale mi sposo”, sequel di “Improvvisamente Natale“, uscito lo scorso inverno.

Diretto ancora una volta da Francesco Patierno, ritroviamo Diego Abatantuono, Nino Frassica, Michele Foresta (Mago Forrest), Violante Placido insieme alle new entry Elio, Primo Reggiani e il ritorno sul grande schermo di Carol Alt, la famosa attrice e modella americana.

Il primo film senza essere particolarmente significativo ha rappresentato nel suo complesso una commedia garbata con una trama curiosa. Purtroppo il sequel non è risultato all’altezza. La storia ha per protagonista Lorenzo ( Diego Abatantuono ) e la sua famiglia: Alberta (Violante Placido) con suo marito (Primo Reggiani che sostituisce Lodo Guenzi), e la nipotina Chiara (Sara Ciocca) è sempre ambientata nell’albergo sulle Dolomiti, ci sono sempre il fedele tuttofare (Michele Foresta) e l’amico d’infanzia nonché parroco del paese Don Michele (Nino Frassica): insomma la squadra vincente del primo film.

Nella oramai consuetudine di riunirsi per Natale, la famiglia è scossa dalla notizia bomba sganciata da Lorenzo alla vigilia “ho deciso di sposarmi”: ne consegue un susseguirsi di gags e intrighi. Tutto risulta molto scontato e prevedibile. Più da vedere comodamente a casa che in sala, in uno degli spazi morti televisivi.